Les Bruxellois sont les Belges qui possèdent le moins de voitures dans le pays: comment l'expliquer?

La composition de la famille influe également sur le fait d’avoir une voiture : l’an dernier, une personne sur deux qui vit seule n’avait pas de voiture personnelle, pour seulement 13% des couples sans enfant et 10% des ménages avec au moins un enfant.

Par contre, si on s’intéresse aux couples avec au moins un enfant, ils sont un peu moins de 4 sur 10 à n’avoir qu’une seule voiture et également 4 sur 10 à en avoir 2 et enfin entre 1 et 2 sur 10 à avoir au moins trois voitures.

Le nombre de voitures par ménage continue donc d’évoluer très lentement d’une année à l’autre.