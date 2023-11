Les catalogues de jouets sont-ils encore des incontournables de la Saint-Nicolas ?

Pour guider adultes et enfants dans ces choix parfois périlleux, les enseignes ont pour habitude de distribuer les fameux catalogues de jouets. Pourtant, depuis l’avènement d’Internet et des smartphones, ces dépliants sont de plus en plus digitalisés. Connaissent-ils toujours autant de succès ?

Morgane, mère d’une fillette de 5 ans, est catégorique : les catalogues sont nécessaires – voire essentiels – aux achats de cadeaux. "Je prends ceux qui sont disponibles en magasins pour que ma fille puisse découper dedans et faire sa liste de Saint Nicolas et de Noël", explique-t-elle. "C’est plus facile sur catalogue que sur Internet, je trouve, parce qu’alors ça part vraiment dans tous les sens. Ici, c’est plus ciblé, ils mettent leurs "top ventes". Je trouve ça plus facile pour les jeunes enfants".