Dramatique incendie dans une maison à Huy durant la nuit: quatre enfants et leurs parents perdent la vie

Selon les pompiers, il y a 6 victimes. Il s'agit d'un couple ainsi que de leurs quatre enfants.

Les pompiers et le paquet sont toujours sur place.

Le feu est maintenant éteint à 100%. Les pompiers attendent qu'il fasse plus clair ce matin pour mieux constater les dégâts et pour chercher la cause de l'incendie.