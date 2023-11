Les supermarchés seront perturbés ce mercredi en raison d'une grève des dépôts: voici pourquoi

Selon le front commun syndical, les employeurs ne proposent que "des cacahuètes", c’est-à-dire, selon leurs calculs, une prime de 75 euros pour deux ans, revenant à 6 euros par mois. Bien loin des 250 € réclamés pour l'ensemble du personnel, ainsi qu'une consultation supplémentaire au niveau de l'entreprise.

Les syndicats mettent par ailleurs en garde les employeurs en rappelant qu'on n'est plus très loin des fêtes de fin d'année. "Pas de prime pour les travailleurs, pas de fête pour les employeurs", promettent-ils. Selon les syndicats, les négociations patinent depuis septembre et "les employeurs restent sourds aux demandes des travailleurs".

"On est dans une période où on travaille quasiment à flux tendu, donc quand il y a un arrêt de travail d'une journée, ça peut avoir des répercussions importantes pour les pour approvisionnements des magasins. On est en période de Saint-Nicolas et de Noël, c'est la période où les entreprises font 30% de leur chiffre annuel", nous explique Tanguy Cornu, co-président de la FGTB Horval (Horeca et Alimentation). "Il faut être très clair: on a voulu négocier des choses qui sont raisonnables, à partir du 31 on n'aura plus de prime donc à partir du 31, il n'y aura plus de paix sociale".