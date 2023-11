Affaire PFAS: Céline Tellier va-t-elle démissionner? Voici la réponse de la ministre wallonne de l'Environnement

"Ce qui est sûr, et je l'ai dit de façon totalement claire hier, si j'avais été alertée sur des chiffres dangereux pour les personnes, j'aurais évidemment pris l'initiative que les communes soient contactées et que des solutions alternatives soient données", répète-t-elle sur Bel RTL matin.

Il est de coutume que les élus quittent leurs responsabilités une fois trempées dans des affaires délicates. C'est là la question de Martin Buxant, qui lui a clairement demandé ce 15 novembre si une démission avait été envisagée par la ministre. "On se pose toujours des questions, évidemment, quand on est comme ça mis à mal par les médias, et par les parlementaires qui font leur travail de contrôle", affirme Céline Tellier. "Mais j'espère qu'ils auront la bonne foi de reconnaître les réponses qui ont été fournies", conclut-elle sur ce volet démission.