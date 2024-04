Les chauffeurs TEC n'ont jamais eu autant de procès-verbaux qu'en 2023: comment l'expliquer ?

Nathalie, 12 ans de service au volant d'un bus. Des centaines de milliers de kilomètres au compteur et jamais un procès-verbal dans la boîte aux lettres. Le respect du code de la route est pour elle une priorité. "Si on voit qu'on a du retard et qu'on voit qu'il y a des endroits où il y a moins de trafic, on pourrait être tenté de vouloir faire un petit coup d'accélération pour récupérer notre retard. Il vaut mieux faire attention et éviter".

Mais tous les chauffeurs TEC n'auraient pas une conduite aussi exemplaire. L'an dernier, ils ont reçu 1 022 procès-verbaux, soit 34 % de plus qu'en 2022. Une tendance qui s'explique notamment par la multiplication des radars automatiques. "Beaucoup de temps passé sur la route, parfois de la distraction aussi. Puis comme je le rappelle aussi, on dépasse de 1 km la vitesse corrigée et on est sanctionné PV par un radar automatique. Ces contrôles, automatisés, font qu'il y a eu une augmentation ces derniers mois, ces dernières années des PV", explique Stéphane Thiery, porte-parole des TEC.