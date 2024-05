Panier RTL info/ Test Achats: pourquoi la baisse de l'inflation en avril est une "bonne nouvelle" à prendre avec des pincettes

Tous les mois, RTL info, Test-achats, Le soir et Sud info est analyse votre panier de course en suivant l'évolution des prix de plus de 3.000 produits de base en supermarchés. Certains produits augmentent encore, l'inflation, elle continue de baisser.

C'est une tendance qui se confirme depuis un peu plus d'un an. Le prix de nos courses a tendance à diminuer, bien qu'elles restent plus chères ces courses qu'il y a deux ans.

"Il y a aussi de bonnes nouvelles, heureusement, avec une diminution notamment du prix des légumes", poursuit Amélie Schildt. "On est sur une baisse de 1,5%, mais c'est plus concret quand on voit justement par type de produit la laitue, qui est de moins de 26%, les concombres, de moins de 20%, les tomates, les citrons, de moins de 13%. Cela permet au moins de se composer une belle salade d'été."

Porte-parole de Test-Achats se réjouit de cette diminution de l'inflation, une "bonne nouvelle", mais relative les données, puisqu'elles sont comparées avec l'an passé. "On n'a toujours pas retrouvé les niveaux d'avant crise, et donc il faut rappeler que c'est à partir de janvier 2022 que l'inflation alimentaire, pour la première fois, a dépassé les 2%, et donc ici, on l'a vu, on est à 2,48% en un an, mais si on regarde sur deux ans, notre panier a augmenté de 23%", indique-t-elle.

Les produits laitiers, "qui sont des produits de base", ont augmenté 26% , les légumes, 31% d'augmentation en deux ans, la viande, 19% d'augmentation, les fruits, 15%, "ce qui remet un petit peu en perspective les baisses".

"En 2021, on voyait que 21% des ménages déclaraient éprouver des difficultés pour faire face aux dépenses en matière d'alimentation. Ce pourcentage a fortement augmenté en 2022, on est arrivé à 28% et il est resté stable en 2023", analyse Julie Frère. "On n'a pas retrouvé le niveau d'avant crise. Et quand on regarde en 2023, les dépenses qui sont devenues plus difficiles à assumer que l'année précédente, eh bien, c'est l'achat de viande, poisson, alternatives végétariennes. C'est une augmentation de 5% en termes de difficultés. Également, l'achat de fruits et légumes, 4% de difficultés."