Les cyclistes ne parviennent pas à réaliser la plus longue chaîne au monde ce dimanche: "Symboliquement, on voulait relier les trois régions"

Les organisations d'usagers du vélo GRACQ et Fietsersbond ont échoué dimanche à réaliser la plus longue chaîne cycliste au monde, entre Bruxelles, Hal et Tubize, a-t-on appris auprès du Fietsersbond.

Malgré la participation de 500 cyclistes et un départ simultané dans les trois villes, la chaîne n'a pas pu être bouclée sur les 22 kilomètres de long nécessaires pour battre le record.