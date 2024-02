Les écoles boudent de plus en plus la piscine: "Un certain nombre de jeunes ne savent plus nager"

Les jeunes savent-ils encore nager ? Aujourd'hui, les cours de piscine semblent avoir disparu des grilles horaires des établissement scolaires. Pourtant, cette activité revêt une importance dans le développement et la sécurité.

Pourtant, l'obligation de suivre des cours de natation existe. Mais celle-ci est rarement respectée. "Il y a une obligation décrétale pour les écoles. Mais elles ne viennent plus, parce que cette obligation n'est pas suivie. Les établissements scolaires font donc le choix de ne plus venir. C'est compliqué à organiser", indique Denis Detinne.

La natation semble être aux oubliettes dans l'enseignement. Il y a de moins en moins d'écoles qui organisent cette activité extra-scolaire. Un constat que déplore Denis Detinne, directeur de l'ASBL Promosport: "On a remarqué que dans le dernier bassin ouvert au Bon Villers, on a 21 écoles à proximité. Il n'y en a que 7 qui sont présentes".

Aujourd'hui, il y a une véritable régression de la capacité de nage des jeunes. "Depuis quelques années, un certain nombre de jeunes ne savent plus nager. Cet acquis social, on est en train de le perdre", alerte Marc Francaux, Doyen de la faculté des sciences de la motricité de l'UCLouvain.

En Europe, il y a 20 000 décès par noyade. En Belgique, c'est même 1 décès infantile sur 4.