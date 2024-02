Les élèves du Collège Saint-Pierre de Jette agressés ont pu compter sur leurs professeurs: "Il y a eu beaucoup d'entraide"

Un voyage scolaire qui avait bien commencé et qui s'est très mal terminé cette nuit à bord d'un ferry de retour de Grande-Bretagne. Des élèves du collège Saint-Pierre de Jette ont été agressés par des personnes ivres. Plusieurs d'entre eux ont été blessés.

Un retour prématuré après un voyage mémorable. Ces élèves de troisième secondaire pensaient profiter d'une dernière soirée calme. Mais une personne a des gestes inappropriés sur les filles de la classe. "Cela a commencé quand je lui ai touché le bras et il a commencé à me suivre. Il m'a mis un croche-pied, je suis tombé. Il m'a frappé au sol", confie une jeune élève. "Il nous a fait des gestes de mitraillettes, fonce sur mon ami et le fait tomber", ajoute un autre.

Une bagarre éclate alors entre les élèves et ces deux hommes. Il s'agit d'un père et de son fils, complètement ivres. L'échange est d'une grande violence. "Il m'a cogné contre le mur, j'ai une bosse à la tête. Je suis également blessé à l'avant-bras", explique l'élève agressé. "On a vraiment eu super peur. Tout le monde s'est mis à courir, certains sont même tombés", ajoute une enfant.