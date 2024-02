"Une violence assez inouïe": des élèves du Collège Saint-Pierre de Jette agressés sur un ferry au retour d'un voyage en Angleterre

120 élèves de 3ème secondaire et 9 enseignants du Collège Saint-Pierre de Jette étaient de retour de voyage de scolaire. Ils sont partis sur un ferry parti de York et se dirigeaient vers Rotterdam.

Selon sa maman, Sarah et ses copines ont eu le réflexe de se cacher dans leur cabine. "Elles n'ont pas été agressées et vers 23h, la police est arrivée et a arrêté la personne", dit la maman. "C'était vraiment stressant, je n'en ai pas dormi de la nuit. D'autant qu'il y avait des problèmes de connexion pour la joindre."

Deux agresseurs, sans couteau

Il y a en réalité deux agresseurs et ils ne possédaient pas de couteau. Il s'agirait de deux Anglais: un père et son fils. Plus tôt dans la soirée, le père, fortement alcoolisé d'après les témoins, frappe des jeunes filles et se fait arrêter.