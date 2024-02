Les fortes pluies comme celles que l'on connait aujourd'hui doublent le risque d'accident: que faire? 

Partager:

D’importantes chutes de pluie sont annoncées pour ce mercredi et demain jeudi. La plupart des provinces wallonnes sont placées en vigilance jaune jusque vendredi matin. Sur la route, il faut être particulièrement vigilant, car le risque d’accidents double par temps de pluie. Chaque année en Wallonie, on déplore en moyenne 27 tués et près de 1.600 blessés dans des accidents survenus sous la pluie. C’est entre octobre et février que la majorité (63%) des accidents de la route ayant entraîné des victimes ont lieu.

Qu'est-ce qui cause ces accidents ? L'aquaplanage est le principal danger. De manière générale, lorsqu’il pleut et que la voiture roule sur une flaque d’eau ou sur une route détrempée, les rainures du pneu évacuent l’eau afin de lui permettre de garder un bon contact avec la route. Mais lors de fortes pluies, les rainures peuvent être trop engorgées et elles n’arrivent plus à évacuer l’eau. La couche d’eau formée sous le pneu ne permet plus de stabiliser le véhicule sur la route. La voiture est alors susceptible de partir en aquaplanage, pouvant provoquer des pertes de contrôle et des accidents. À lire aussi "Il y a un risque de dépassement des seuils de pré-alerte": voici les prévisions météo pour les prochaines heures Pour réduire les risques, il est important de prêter attention à la route et de lever le pied, particulièrement à l’approche du bas d’une pente, là où l’eau peut s’être accumulée.

Que faire en cas d'aquaplanage ? Il ne faut pas braquer brusquement. La bonne attitude est de relâcher lentement l’accélérateur et de débrayer jusqu’à retrouver de l’adhérence avec la route, tout en gardant le cap. Le regard est capital : les conducteurs ont le réflexe de fixer l’obstacle ou la zone de danger qui s’approche. C’est en réalité tout l’inverse qu’il faut faire. Il faut porter son regard vers l’endroit où l’on souhaite aller, et les mains, qui tiennent le volant et dirigent le véhicule, suivront automatiquement. Évitez le cruise control