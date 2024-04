Les indépendants plus souvent malades de longue durée, selon une étude: "Ils attendent plus longtemps avant de rester à la maison"

Quand un indépendant tombe malade, il est souvent contraint de rester plus longtemps à la maison qu'un employé, ressort-il mardi d'une nouvelle étude de l'Inami et l'Agence Intermutualiste (AIM). Ces organismes ont couplé leurs données de santé avec les informations relatives aux utilisations des soins de santé pour en savoir plus sur les facteurs de risques susceptibles de prolonger l'incapacité de travail. L'étude est relayée dans De Tijd et La Dernière Heure mardi.

"Les indépendants attendent plus longtemps avant de rester à la maison. Dès lors, les risques s'accumulent", explique le CEO des Mutualités Libres, Xavier Brenez, dans De Tijd. "Ce comportement qui consiste à retarder (le congé maladie, NDLR) a des conséquences graves. Une fois qu'ils décrochent du travail, à peine un tiers de ces indépendants est de nouveau en état de retravailler dans l'année."