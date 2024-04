Les lauréats des concours d'excellence professionnelle médaillés à Bozar

Les lauréats des concours du Premier cuisinier, Premier fromager, Premier maître d'hôtel et Premier photographe de Belgique ont été décorés lundi de la médaille de l'Excellence professionnelle à Bruxelles. Cette distinction qui récompense leurs réalisations respectives leur a été remise à Bozar par le ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval, en présence de représentants de leurs professions.

La Cérémonie de l'excellence professionnelle n'étant pas organisée chaque année, cette deuxième édition a célébré les gagnants des compétitions organisées depuis la dernière cérémonie, en mai 2022.

David Clarinval a chaleureusement félicité les 25 lauréats et finalistes des divers concours. "Ils ont, à leur manière, réinventé les limites de leur artisanat et de leur métier avec un esprit parfois typiquement belge", a salué le ministre. "Chaque lauréat incarne l'Excellence belge ce qui renforce notre fierté et notre réputation. J'invite d'autres secteurs professionnels à organiser un concours d'Excellence à leur tour afin de mettre en lumière l'or que leurs artisans ont dans les mains."