Les primes de rentrée sont-elles suffisantes? "Je connais des familles nombreuses où ils ne s'en sortent pas spécialement"

La compétence étant régionalisée, les montants sont différents selon les régions. Alors qu'ils sont assez similaires en Wallonie et à Bruxelles, ils sont beaucoup moindres en Flandres.

À la Ligue des familles, on est content que cette prime existe, mais elle n'est pas suffisante. Cela ne couvre que très peu des frais des parents et beaucoup doivent rajouter énormément de leur poche. "Les montants les plus élevés ne dépassent pas la centaine d'euros alors que les coûts scolaires sont de plusieurs centaines d'euros, voir un millier d'euros pour le secondaire technique et professionnel", regrette Merlin Gevers, chargé d'étude enseignement à la Ligue des familles.

Géraldine Jordens est maman d'un garçon de 6 ans. Alors que celui-ci rentre en première primaire, et même si les aides de l'Etat la soulagent un peu (en 1ère et 2e primaire, l'Etat se charge de fournir les cahiers, fardes, etc.), les 70€ reçus pour son fils ne seront pas suffisant pour l'année. "J'ai dû racheter une bonne partie du matériel. Tout ce qui est tenue de sport, mallette, crayon, plumier, boite à tartines. Je n'ai qu'un enfant donc les coûts passent encore, mais je connais des familles nombreuses où ils ne s'en sortent pas spécialement avec ces primes-là. Il faudrait soit augmenter la prime, soit diminuer les frais scolaires", confie la maman.