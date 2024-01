Les suppléments de protéines ont la cote: sont-ils sans danger pour notre santé?

Partager:

Au-delà des sportifs professionnels ou des adeptes de la gonflette, les Belges sont de plus en plus séduits par les compléments alimentaires et les protéines. Leur consommation comporte-t-elle des risques ? Depuis quelques années Louis, 25 ans et Léo, 21 ans préparent leurs suppléments dans leur cuisine : une préparation à base d’acides aminés et une autre à base de protéines. "15, 20 minutes avant l’entraînement, on prend une première préparation. Ensuite, après l’entraînement, on se prépare un shaker de protéines pour la reconstruction musculaire", détaille Louis.

Si on en prend moins, on ne construit pas autant de muscles Convaincus de l’efficacité des produits, ces deux sportifs ont même lancé leur entreprise de compléments alimentaires. "Si on doit combler ce qu’on prend en protéines en poudre par exemple dans notre déjeuner, notre goûter, s’il fallait le combler en poulet, en viandes, cela nous coûterait beaucoup plus cher et cela prendrait plus de temps à préparer. Il y a aussi un gain de temps", explique Léo.

Des produits qu’ils prennent avant et après chaque entrainement. Musculation, cardio : les deux frères pratiquent du sport 5 fois par semaine. "Les protéines, on ne va pas ressentir leurs effets sur le moment. Sur le long terme, si on en prend moins, on ne construit pas autant de muscles", souligne Léo. Réservés d’abord aux sportifs de haut niveau, ces produits séduisent aujourd'hui un public bien plus large. Dans les magasins spécialisés, cette tendance s’observe depuis quelques années. "Il y a 10, 15 ans, c’était peu médiatisé. On en parlait peu et c’était destiné aux sportifs axés musculation. Aujourd’hui, on a vraiment affaire à tout type de profil", indique un commerçant.