Les vols de câbles le long des rails ont fortement baissé en Belgique: comment l'expliquer?

Depuis le début de 2023, 11.202 minutes de retard ont été enregistrées sur le réseau ferroviaire, avec 1.887 trains impactés. Selon les chiffres communiqués par Infrabel les années précédentes, les minutes perdues s'élevaient à 4.121 en 2021, 3.633 en 2020, 15.358 en 2019 et 51.675 en 2018.

"Ces vols de câbles sont une des causes importantes des retards que subissent les trains de la SNCB. C'est la raison pour laquelle je salue ces résultats encourageants. Mais il convient de rester très vigilant et de continuer à développer toutes les mesures qui permettront encore d'améliorer ces chiffres et d'aussi mettre en œuvre les autres actions et les investissements qui nous permettront d'améliorer la fiabilité de notre service ferroviaire", commente le ministre dans un communiqué.

Pour lutter contre le phénomène, Infrabel travaille en coopération avec la Police des Chemins de fer (SPC) pour la réalisation d'opérations de contrôle nocturnes. En plus des patrouilles classiques, des opérations de contrôle ciblées sont également menées tout au long de l'année sur le terrain. Afin de protéger davantage ses câbles (déjà enterrés sous des gravats), Infrabel a placé cette année des traceurs GPS, permettant de transmettre la localisation des câbles en temps réel et donc d'appréhender rapidement les suspects. Des alternatives au cuivre sont aussi recherchées.