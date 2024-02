L'examen d'entrée en médecine est-il responsable de la pénurie de généralistes ? "Petit à petit, l'écart sera comblé"

En Wallonie, il manque près de 150 médecins généralistes. Pour enrayer cette pénurie, faut-il plus de numéros Inami et revoir l'examen d'entrée en médecine ? Pour Françoise Bertieaux, la situation devrait s'améliorer d'ici quelques années.

Il manque actuellement 145 médecins généralistes dans toute la Wallonie. Bien que la situation se soit améliorée depuis 2016, certaines provinces connaissent une pénurie plus sévère, à l'instar de celle du Luxembourg. Parmi les causes évoquées par l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), la société évolue vers une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée "Avant les médecins travaillaient 7j/7 et 24h/24", précise Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ. De plus, les médecins ne sont pas obligés de s'installer dans une commune en pénurie de médecins. Une autre cause fréquemment évoquée est l'attribution des numéros Inami.

Faut-il ouvrir les vannes et attribuer plus de numéros Inami pour enrayer le problème ? Du côté de l'AVIQ, qui gère les médecins généralistes, la responsabilité est renvoyée au Fédéral, qui est en charge du nombre de numéros Inami. "Cela ne résoudrait peut-être pas automatiquement le problème, mais c'est au Fédéral de prendre cette décision. Nous n'avons aucune influence à ce sujet, mais c'est une piste. Le système belge est très fragmenté : l'AVIQ gère les médecins généralistes, la communauté gère leur formation, le fédéral gère les numéros INAMI. Il est essentiel de s'attaquer à cette question à l'avenir", indique Lara Kotlar lors du RTL info 13h de ce lundi 19 février.