Il manque de nombreux médecins généralistes dans toute la Wallonie: voici la carte des communes les plus touchées

Sur cette carte, qui représente la densité de médecins par 100 000 habitants, on peut voir les provinces et les communes les plus concernées par cette problématique. Plus la commune est foncée, moins il y a de médecins. On constate que dans certaines régions, il n’y a pratiquement pas de médecin. "Celle du Luxembourg est particulièrement problématique", explique la porte-parole de l’AVIQ, Lara Kotlar. Il y a cependant des problèmes un peu partout et pas seulement à la campagne. "Par exemple à Quaregnon dans le Hainaut, qui est en pénurie. Ce n’est pourtant pas une commune de rase campagne", précise la porte-parole. Le problème est général et assez disparate, puisqu’il touche toute la Wallonie.

Comment expliquer cette pénurie ?

Pour Lara Kotlar, cette pénurie a plusieurs causes : "Le médecin n’a aucune obligation de s’installer à un endroit en pénurie. Également, la société évolue. Avant, on était médecin h 24, 7j/7. Maintenant, il y a un certain équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. D’autant plus que la profession se féminise".