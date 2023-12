Lowie Dekens et Christos Bouas pour représenter la Belgique

Lowie Dekens (shorttrack, 16 ans) et Christos Bouas (ski alpin slalom, 17 ans) représenteront la Belgique aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, qui se dérouleront du 19 janvier au 1er février 2024 dans la province de Gangwon en Corée du Sud. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et son Chef de Mission Gert Van Looy en ont fait l'annonce vendredi par un communiqué.