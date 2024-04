"Ma vie se limite donc à attendre une présence humaine": Bénédicte souffre du syndrome de l'enfermement, comme une centaine de Belges

Mais pour ses besoins primaires, aucune aide humaine n'est prévue, contrainte de rester parfois seule de longues heures à la maison. Pour Alexandre, son époux, "lui administrer de l'eau via sa gastrostomie, c'est un geste infirmier".

"Ma femme reste dans ses quatre murs toute la journée"

Pourtant, "l'infirmière ne sait pas passer X fois par jour. Et donc ce sont les aidants proches et l'entourage généralement qui accomplissent cet acte". Bénédicte et son mari ont donc décidé d'ouvrir leur ASBL "Balis". "Le pire, c'est de ne pas pouvoir manger ou boire quand j'en ai besoin. Il m'est impossible d'aller aux toilettes ou encore de sortir me promener à pied ou en voiture. Ma vie se limite donc à attendre une présence humaine" témoigne-t-elle.

D'autres pays comme la France en proposent 24 heures sur 24, mais pas en Wallonie. Pour Alexandre, ce qui manque en Belgique, "c'est quelqu'un qui est là et qui permet d'assouvir les besoins primaires, les besoins secondaires et de redonner vie à ces personnes et les réintégrer dans la société".