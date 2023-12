Mademoiselle Luna et Bérénice présentent un nouveau livre pour soutenir le Télévie: "Ça donne plein d'idées"

Dans le RTL info Avec Vous, Mademoiselle Luna et Bérénice ont partagé leur expérience autour du tout dernier livre pour le Télévie, "À table", tome 3, pour lequel elles ont mis la main à la pâte.

La particularité de ce troisième tome réside dans une sorte de "guerre des chefs" au service d'une noble cause, avec la constitution de brigades. Bérénice et Mademoiselle Luna font partie de la même équipe, dirigée par le chef Arnaud Delvenne. Pour Bérénice, il n'y a aucun doute: "C'est la meilleure brigade. Je suis désolée pour les autres".

En faveur de la lutte contre le cancer, "À table", tome 3 offre une idée cadeau significative à placer sous le sapin de Noël. Ce recueil culinaire des "Coups de cœur", réunit les recettes préférées de vos personnalités favorites. Dans un défi amusant, Mademoiselle Luna et Bérénice se sont lancées dans la préparation de délices simples et délicieux, sous la supervision de leur chef attitré.

Le livre propose une palette de plats, des classiques comme les carbonades flamandes et les vol-au-vent aux créations plus élaborées, évoquant l'ambiance d'un restaurant gastronomique. Outre les délices proposés, ce livre de recettes offre une opportunité d'apprendre de nouvelles idées culinaires. "Ça donne plein d'idées. J'ai l'impression de cuisiner toujours la même chose à la maison", confie Mademoiselle Luna.

Parmi les plats choisis, Mademoiselle Luna a opté pour la 'bouillabaisse au fenouil confit', ajoutant : "J'adore la bouillabaisse, et avec Arnaud, le chef, on s'était dit que la petite touche de Marseille, ça pourrait faire du bien". Bérénice, quant à elle, a choisi le 'bodding', une recette antigaspi utilisant le pain et les viennoiseries légèrement rassies. Avec humour, elle déclare : "Mes enfants disent que je fais un gâteau pourri".

Interrogée sur sa santé, Mademoiselle Luna a partagé que c'était une période difficile, mais elle reste résolue à lutter pour le Télévie : "Je suis là et je continue à me battre pour le Télévie et à montrer que vraiment, il y a moyen de continuer à faire des choses malgré le cancer".