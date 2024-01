Mademoiselle Luna était atteinte d'un cancer du sein "triple négatif": qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-il plus dangereux?

Véronique Le Ray continue: "Les traitements que nous avons pour ce cancer ne sont pas super efficaces." C'est pour cette raison que l'espérance de vie d'une personne atteinte d'un cancer triple négatif est moindre: "En général, on est autour de 92%, le triple négatif, c'est 70% de taux de survie, c'est nettement moins", regrette notre invitée.

"Le cancer du sein, c'est le cancer numéro un chez les femmes", avance Véronique Le Ray de la fondation contre le Cancer. Plus de 10.000 cas sont enregistrés chaque année en Belgique. Celui de Delphine, comme c'est le cas pour 15% des personnes atteintes, était un cancer dit triple négatif. En d'autres termes: "Ça veut dire qu'il est négatif aux récepteurs contre lesquels on a un traitement."

Elle donne des précisions: "C'est un cancer qui touche plutôt les femmes plus jeunes et qui est très agressif, avec des métastases et un grossissement de volume rapide." Selon elle, malheureusement, le cas de Delphine est "un exemple de ces cancers". Ce qu'il reste à faire: "Continuer la recherche. Investir dans la recherche pour identifier les mécanismes qui rendent ce cancer agressif."

RTL rend hommage à Mademoiselle Luna: "Le dernier combat de Delphine", ce soir, à 19h50 sur RTL TVI et déjà disponible sur RTL play.