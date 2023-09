Marine attend un enfant: quand doit-elle l’annoncer à son employeur?

Marine attend un heureux événement. Elle est enceinte et l’annonce petit à petit à ses proches. Mais, elle est un peu réticente de le dire à son employeur. Quand doit-elle l’en informer ? Y a-t-il un délai à respecter ?

Il y a effectivement un délai, assez précis même. Au plus tard, sept semaines avant la date présumée de l’accouchement. Et si vous êtes enceinte de jumeaux, ou plus, là, c’est neuf semaines.