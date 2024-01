Mythe ou véritable théorie: pourquoi dit-on que ce 15 janvier est le jour le plus déprimant de l'année?

Cela fait une quinzaine d'années que l'expression apparaît chaque mois de janvier sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le nom "Blue Monday" vient de l'expression anglaise "to feel blue", qui signifie être déprimé.

Cliff Arnal, un psychologue de l'université de Cardiff est à l'origine de cette théorie. Elle date de 2005. Le concept: le troisième lundi de janvier serait le point de convergence de plusieurs paramètres négatifs. C'est un lundi, premier jour de la semaine de travail, à une période du mois où le salaire n'est pas encore tombé. À ce moment de l'année, il fait froid et les nuits sont longues. À tout cela, s'ajoute la distance avec les fêtes de fin d'année et le coup d'arrêt des bonnes résolutions du nouvel an. Avec tout ça, le psychologue est arrivé à une formule qui permettrait de déduire le jour le plus déprimant.