"Nous sommes toujours en phase d'échauffement": les Jeunes Agriculteurs prévoient de grosses actions à la fin du mois

Les agriculteurs ont repris leurs actions de manifestation ce lundi. Un barrage a été installé devant l'entreprise Syngenta, à Seneffe. Jean-François Deflandre, membre des Jeunes Agriculteurs, était invité dans notre journal de 13h pour évoquer les raisons de ce nouveau blocage.

"L'action qui a commencé ce matin vise à sensibiliser nos politiques sur notre point de vue sur les pesticides. Oui, nous devons utiliser des produits phytos, mais nous ne sommes pas d'accord avec l'annonce qui a été faite par Madame [Usrula] von der Leyen pour annuler l'objectif de réduire les phytos. Il est grand temps d'harmoniser l'utilisation des produits phytos au sein de l'UE et sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens sur le fait que l'Europe, avec ses accords de libre-échange, permet et autorise l'importation de produits alimentaires qui sont nocifs pour la santé et pour l'environnement."