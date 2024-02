"Optimistes" ou "désabusés": au lendemain de la grande mobilisation, quel est l'état d'esprit des agriculteurs?

Cela fait plus d'un mois que les agriculteurs sont mobilisés. Ils réclament de meilleurs revenus et des simplifications administratives. Dans quel état d'esprit se trouvent-ils au lendemain de la nouvelle manifestation? Notre journaliste Sébastien Prophète répond.

Du côté de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), on se dit plutôt "optimistes" par rapport à la prise de conscience actuelle. Optimistes mais très attentifs pour que les engagements soient respectés.

Les sentiments diffèrent en fonction des syndicats agricoles. À la Fédération wallonne de l'agriculture on se dit "plutôt satisfaits que le monde agricole ait été entendu". La Fédération évoque les avancées au niveau administratif, les visites de contrôle dans les fermes qui devraient diminuer comme annoncé.



Le syndicat FUGEA ( Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs ), lui, est beaucoup plus négatif au lendemain de la dernière mobilisation. Le porte-parole du syndicat a indiqué être "très désabusé". "Ce que l'on voit, c'est un retour de la régulation des marchés plus justes."



Les syndicats agricoles continuent de mettre la pression d'ici les prochains conseils européens dans les prochains jours et les prochaines semaines. De nouvelles actions restent encore possible.



