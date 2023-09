Plus de 245.000 euros générés grâce aux radars tronçons dans cette commune flamande: "On ne le fait pas pour l'argent"

Depuis deux ans, le gouvernement flamand a autorisé les communes à installer ces radars et elles perçoivent des amendes administratives : de 53€ à 163€. En deux mois, les radars d’Hoeselt ont généré 245.000 euros. La moitié pour la commune, l’autre pour la société privée qui gère le système.



"On ne le fait absolument pas pour gagner de l’argent. C’est pour rendre l’environnement plus vivable. Chaque euro est investi dans la sécurité routière", invoque un échevin. Il y a en Flandre, aujourd’hui, 159 radars tronçons installés par les communes et ils seront 349 d’ici quelques mois.

Un système qui n’existe pas à Bruxelles ou en Wallonie où ce sont toujours les régions sur base des demandes des zones de police qui contrôlent et financent leur installation. Il y a 62 radars-tronçons en Wallonie et "seulement" 7 à Bruxelles.