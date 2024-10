Les GSM à l'école, c'est bientôt terminé: la mesure rentrera en vigueur très prochainement

La question avait été mise sur la table par Valérie Glatigny, ministre de l'Enseignement pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle sera désormais mise en oeuvre : dés la rentrée 2025-2026, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires maternels, primaires et secondaires de la Communauté française, tous réseaux confondus.

"En s’inscrivant dans cette démarche, le Gouvernement vise deux objectifs : l’amélioration de la concentration des élèves et un environnement d’apprentissage plus sain. Mais d’autres bénéfices sont également à relever : le retour à de véritables interactions sociales, la prévention du cyberharcèlement, la réduction de la sédentarité et des troubles du sommeil, ou en-core une meilleure équité, tous les élèves n’ayant pas accès à des smartphones de même gamme", explique la ministre.

Dérogations possibles

Cette mesure visera à interdire l'usage récrétaif des smartphones et objets connectés par les élèves jusqu'à la 6ème secondaire. Cependant, cette interdiction de principe ne trouve pas à s’appliquer aux usages pédagogiques des smartphones, tout comme ils peuvent être utilisés à la sortie de l’école.

Les élèves qui présentent un handicap ou un trouble de santé qui nécessite l’utilisation d’un dispositif médical associant un équipement de communication seront bien entendu exemptés de cette interdiction, précise le ministères.