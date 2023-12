Procès de Maude Dambremont, jugée pour le meurtre de son bébé: sa personnalité est au coeur des débats

Le jury des assises du Hainaut est en délibération depuis ce mardi matin dans le procès de Maude Dambremont. La mère de famille est jugée pour avoir tué son bébé de 7 mois en 2019 à Gosselies. La délibération risque de prendre du temps. Elle est compliquée car ce dossier est complexe et sensible.

La personnalité de Maude Dambremont est également au coeur des débats. Elle est décrite comme une personne instable, qui n'accepte pas la critique. Elle a menti à de nombreuses reprises. Tout cela vient un peu plus compliquer la délibération.

"On n'a pas d'explication rationelle de la part de l'accusé. On a des explications et des réponses données par toute une série d'intervenants dans le cadre du dossier. Et notamment des expertises médicales qui sont fondamentales. Mais l'accusée reste sur ses positions. C'est à mon sens, difficilement compatible", déclare Thomas Cloet, l'avocat des parties civiles.

"Un autre problème qui pourrait se poser, ce sont les recherches morbides et macabres de l'accusée. Les mensonges qu'elle a proféré. L'instabilité dont elle a fait preuve. Nous espérons avoir convaincu le jury de faire la part des choses, et de ne pas retenir des éléments qui ne sont pas en lien direct avec ce drame", indique Ricardo Bruno, l'avocat de la défense.