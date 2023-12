Bonne nouvelle pour les habitants de Zaventem: Brussels Airport va réduire les nuisances sonores causées par ses avions

Brussels Airport présente ses ambitions pour les prochaines années. Des ambitions aussi bien économiques qu'environnementales. Le cap des 16 000 vols de nuit par an ne bouge pas, mais les avions devraient, à terme, êtres remplacés par des appareils plus modernes, et donc moins bruyants. Ce qui va diminuer le nombre de riverains touchés par les nuisances sonores.

L'administrateur délégué de Brussels Airport, Arnaud Feist, explique : "Ce que l'on prévoit, c'est une croissance de l'activité de l'aéroport. À la fois au niveau passager, mais aussi au niveau cargo. Mais par contre le nombre de vols restera stable sur les 10 prochaines années. Comment est-ce possible ? Parce qu'il s'agit de plus grands avions, qui seront mieux remplis, et qui permettrons donc à plus de passagers de voyager sans nécessairement avoir plus de vols".

À noter que le permis d'environnement actuel de l'aéroport de Bruxelles expire le 8 juillet prochain. Un nouveau permis est essentiel pour qu'il puisse continuer ses activités. Pour cela, l'aéroport a pris toute une série de mesures pour limiter son impact sur l'environnement. "Le dossier est très complexe. Il a été rédigé par des experts indépendants, reconnu par la région flamande, pour justement couvrir tous les domaines qui sont concernés. C'est donc vraiment très transparent. (…)", précise Arnaid Feist.

Pour continuer à limiter l'impact sonore, Brussels Airport prévoit d'ici 2027 un nouveau site de test avec des nouveaux écrans anti-bruits ainsi que des barrières acoustiques supplémentaires autour de l'aéroport.