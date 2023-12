7,5 millions d'euros investis pour le nouveau centre d'entrainement de la police, mais un couac: un élément du bâtiment s'est effondré sur notre caméraman

Les responsables de la police fédérale ont inauguré mardi matin un nouveau centre d'entrainement pour la police fédérale à Jumet en présence du secrétaire d'État chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, et du bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. Ce centre doit donner aux policiers fédéraux et locaux de nouvelles possibilités d'entrainement en matière de maitrise et de gestion de la violence, notamment.

Le centre, situé sur un terrain avoisinant une autre infrastructure occupée elle aussi par la police fédérale, a nécessité un investissement de quelque 7, 5 millions d'euros, consenti par la Régie des bâtiments. Il se compose de deux bâtiments : un premier comprenant une salle de sport avec mur d'escalade, une salle de fitness et un dojo, et un second qui comprend différents espaces permettant des mises en situation.