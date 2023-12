Plusieurs milliers de personnes à la manifestation européenne "contre l'austérité" à Bruxelles

Des milliers de personnes, membres de syndicats belges et européens, ont battu le pavé bruxellois mardi matin à l'appel de la Confédération européenne des syndicats (CES), "contre l'austérité et pour plus de justice sociale". Cette action se tient à la veille d'un conseil européen qui se déroulera de mercredi à vendredi et discutera, entre autres, de la question des mesures budgétaires européennes.

Ces dernières, qualifiées de "mesures d'austérité" par les syndicats, sont au cœur des débats entre ministres européens des Finances depuis des mois, dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance. Les règles budgétaires qui y figurent avaient été suspendues au printemps 2020 pour permettre le "quoi-qu'il-en-coûte" aux 27 face à la pandémie, puis face à la flambée des prix de l'énergie. Sous une forme révisée, accordant "davantage de marge de manœuvre pour des investissements budgétaires", la Commission prévoit cependant de réintroduire ces règles dès janvier 2024.