Quel est le meilleur moment pour remplir sa cuve à mazout? "Il est possible de suivre la tendance des prix"

Thomas Fadel, directeur commercial de la société Full Services, donne un conseil à ce sujet : "Il est possible de suivre la tendance officielle des prix du mazout. En suivant ces courbes, vous pouvez décider du meilleur moment pour acheter".

L'été est encore là, et pourtant, certains se posent déjà une question : quel est le meilleur moment pour remplir sa cuve à mazout ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour obtenir les meilleurs prix ?

Et pour celles et ceux qui se poseraient la question : ce n'est pas parce que nous sommes en été et que la consommation de chauffage est réduite que le prix du mazout sera nécessairement moins cher.

En effet, le prix du mazout ne dépend pas uniquement de la saison. Comme le mazout est issu du marché mondial du pétrole, il est influencé par de nombreux facteurs géopolitiques tels que la situation au Moyen-Orient, les élections américaines, la situation en Chine, la guerre en Ukraine, etc.

Il est donc difficile, voire impossible, de prédire les prix du mazout pour les semaines à venir, car ceux-ci peuvent fluctuer d'un jour à l'autre. Néanmoins, étant donné que le prix est actuellement relativement bas, certains en profitent pour remplir leur cuve à mazout en prévision de l'hiver.