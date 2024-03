Qui est le nouveau chef de l'armée ? Voici le parcours de Frederik Vansina, pilote de chasse

Il succèdera cet été à l'amiral Michel Hofman, dont le mandat de quatre ans comme "patron" de l'armée expire début juillet. Frédérik Vansina est né en 1964 à Berne, en Suisse. Fils de diplomate, il a passé sa jeunesse dans divers pays européens, aux États-Unis ainsi que dans l'ex-Zaïre. Il a été diplômé de l'École royale militaire en 1987 avec le titre de master en Sciences sociales et militaires, indique sa biographie diffusée par le ministère de la Défense. Après avoir terminé sa formation de pilote, il rejoint la 350e escadrille de chasse, à l'époque installée sur la base aérienne de Beauvechain, équipée de chasseurs-bombardiers F-16.

Le lieutenant-général Frederik Vansina a été désigné mercredi comme prochain chef de la Défense (Chod), la plus haute fonction au sein des Forces armées belges. Ce pilote de chasse de formation a gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à en devenir le "numéro deux" en juillet dernier.

Il devient instructeur en armement et tactiques de l'escadrille, après avoir suivi la formation européenne F-16 "Fighter Weapons Instructor Training" en 1992. Après sa formation de candidat officier supérieur, il retourne à la 350e escadrille en tant qu'officier opérations en 1995. Il rejoint ensuite la division "Plans et Programmes aériens" au sein du quartier-général de la Force aérienne à Evere en 1996. Il combine ce travail d'état-major durant quatre ans avec le rôle d'aide de camp du prince Philippe.

Il passe ensuite à l'état-major de la composante opérationnelle Air en 2007, où il devient commandant de la division opérations. En 2009, le colonel Vansina prend le commandement du 10e wing tactique de Kleine-Brogel. Sous son commandement, cette unité participe à des opérations aériennes au-dessus de l'Afghanistan en appui à la Force internationale d'Assistance à la Sécurité commandée par l'Otan et à l'Opération "Unified Protector" en Libye qui a conduit à la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Durant cette période, le wing effectue plusieurs évaluations internationales dans son rôle de "strike" (nucléaire). Après avoir terminé ce commandement, il est sélectionné pour suivre le cours supérieur du Collège de Défense de l'Otan à Rome (NDC). En février 2013, le colonel Vansina est nommé chef d'état-major de la composante Air.

Promu général-major en mars 2014, il est nommé adjoint du sous-chef d'état-major chargé des opérations et de l'entraînement. Il est ensuite nommé commandant de la composante Air - que beaucoup préfèrent appeler Force Aérienne belge - en novembre 2014. En septembre 2016, le général-major Vansina est nommé aide de camp du roi Philippe. En janvier 2020, il prend la fonction de directeur non résident du Groupe aérien européen (European Air Group) installé à High Wycombe, à l'ouest de Londres. En septembre 2020, il est nommé sous-chef d'état-major Stratégie au sein de l'état-major de la Défense. Il gère les affaires politico-militaires et est le directeur capacitaire pour l'état-major de Défense.

En juillet 2023, il est promu au grade de lieutenant-général et devient vice-chef de la Défense (V-Chod), le bras droit de l'amiral Michel Hofman. Au cours de sa carrière, le général Vansina a accumulé 2.600 heures de vol sur avions à réaction, dont 1.900 heures sur F-16.