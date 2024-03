À quoi faut-il faire attention pour éviter les problèmes en cas de blessure en vacances? "Il y a deux choses très importantes"

Non, c'est très rare et évidemment, c'est très regrettable. Toute notre sympathie à la famille concernée. Mais ce sont heureusement des exceptions. Comme il y a des accidents qui arrivent ici en Belgique, ça peut arriver aussi sur place.

Alors qu'est-ce qu'il faut absolument avoir avant de partir ?

Il y a deux choses très importantes. D'abord, je pense que c'est très important, surtout si on part en dehors de l'Europe, de réserver avec un tour-opérateur un peu renommé. Ces grandes compagnies, qui sont nos membres, ont toujours des représentants sur place. Soit leur propre personnel, soit un représentant de leur agence qui peut naturellement assister les clients qui sont blessés en cas d'un accident. Ils parlent la langue, connaissent leur chemin, connaissent les gens sur place. L'assistance, c'est une chose très importante et si on réserve via un tour-opérateur ou une agence renommée ou belge, c'est le cas.

La deuxième chose, c'est évident : prendre une bonne assurance. Il y a des tas de sortes d'assurances. Je conseille toujours aux gens de contacter leur agence de voyage, parce qu'elles sont formées pour savoir de quelle assurance le client a besoin et qu'est-ce qui est valable dans n'importe quel pays du monde. Ces gens sont aussi très compétents pour conseiller leurs vacances.