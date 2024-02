Coup d'envoi des vacances de carnaval: quelles sont les destinations préférées des Belges à cette période?

Nos membres enregistrent plus ou moins entre 10 et 20% de croissance pour les vacances de carnaval. Donc, ce sont d'excellents résultats. Nous sortons d'une semaine très chargée au niveau des réservations, puisque le mauvais temps a incité beaucoup de clients à pousser la porte de nos agences.

Quelle est la tendance cette année? Y a-t-il plus de réservations que les autres années?

Quelles sont les destinations phares cette année?

Indiscutablement, ce sont les sports d'hiver qui ont eu la cote. Ça s'explique par plusieurs phénomènes, mais principalement par le fait qu'on ne part plus pendant les vacances de Pâques aux sports d'hiver, puisque cette année-ci, ce sera les 15 premiers jours du mois de mai, et il sera très compliqué de trouver une station ouverte. Et donc, forcément, nos clients se sont rabattus sur les vacances de carnaval.

Forte concentration, et avec des prix qui étaient intéressants cette année-ci, puisque le fait que la partie néerlandophone parte à une autre période nous a permis de mieux étaler les vacances. Mais également, la zone C de Paris, qui encombrait généralement fortement les stations françaises, ont déjà terminé leurs vacances. Donc, ça, c'est bien au niveau des prix.