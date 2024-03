Victimes d'un grave accident de voiture lors de leur voyage en Egypte, cette famille est bloquée sur place : "Ils sont traumatisés"

Toujours à l'hôpital où ils sont à quatre dans une chambre, ils n'ont toujours pas de soins. "Pas de lait en suffisance, le confort n’y est pas, on veut qu’ils reviennent au plus vite C’est stressant pour nous, je ne souhaite ça à personne c’est horrible comme situation. On vit un cauchemar depuis samedi soir à 22h30 et l’appel de Ludovic", explique la grand-mère.

Alors que leur seul souhait est de rentrer le plus vite possible en Belgique, leur compagnie dit attendre le feu vert de Brussels Airlines pour transporter des blessés. "La dame de l’assurance m’a proposé d’aller là-bas pour les aider mais nous on veut qu’ils rentrent. Aussi pour refaire des examens et suivi psychologique, ils sont traumatisés (...). Ma fille a été très forte mais elle commence à craquer, c’est dur quand on les voit en vidéo. Même ma petite fille me réclame et me demande d’aller la chercher à l’aéroport, c’est très très dur. Pas de soutien, avec la langue et tout c’est difficile pas de psychologue ni rien, même s’ils sont très gentils avec eux. Que veulent-ils ? On espère qu’on nous trouve un vol avant samedi (date de retour)", nous témoigne la grand-mère.

Contactée par notre rédaction, la compagnie d'assurance Sunweb nous explique avoir été rapidement mise au courant de l'accident et que : "L'ambassade belge est également au courant de cette situation et coopère en vue de leur rapatriement".