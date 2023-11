Recrudescence des cas de gale: "Il faut veiller à tout traiter pour éviter une récidive", avertit l'Agence wallonne pour une vie de qualité

Une recrudescence des cas de gale a été constatée depuis quelques années dans toute l’Europe, et il y a régulièrement des cas en Belgique. Depuis octobre, des foyers de gale ont été repérés dans des écoles de Binche et de Soignies, dans le Hainaut. Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence wallonne pour une vie de qualité, parle de 12 clusters détectés depuis début novembre. "Effectivement, la semaine dernière, il y avait 4 cas dans une école à Binche et 14 cas dans une école de Soignies".

La gale est une infection de la peau causée par un minuscule parasite à 8 pattes qui appartient à la famille des acariens. Il s’appelle le sarcopte. Cette maladie très contagieuse provoque des démangeaisons de la peau, plus importantes la nuit. La contamination se fait par un contact de peau direct et prolongé. Cette maladie est "extrêmement contagieuse", prévient encore Lara Kotlar. "Il faut savoir qu'on peut être contaminé, ne pas encore avoir de symptomes et déjà être extrêmement contagieux. C'est important de le déclarer, car le traitement est fastidieux et il faut pouvoir recevoir les bons coneils."