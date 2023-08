Réforme du tronc commun, aide individualisée, cyberharcèlement: voici toutes les grandes nouveautés pour la rentrée scolaire

La rentrée scolaire approche à grands pas pour des milliers de jeunes et des nouveautés vont voir le jour dès ce lundi 28 août. L'invité de Martin Buxant dans le 7h50 de Bel RTL Matin était Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, et il est revenu sur ces nouvelles mesures.

Tout d'abord, la poursuite du fameux pacte d'excellence. "On a commencé avec ces nouveaux socles de compétences avec les maternelles, ensuite la première et la deuxième primaire : cette année, on poursuit avec les troisièmes et quatrièmes". Le but derrière cette réforme du tronc commun est toujours le même : éviter les redoublements. "C'est toujours l'objectif", assume Julien Nicaise. "On fait trop redoubler chez nous et pédagogiquement, c'est rare que cela ait des effets positifs. On sait qu'un enfant qui double une fois aura tendance à redoubler plus facilement".