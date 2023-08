Méfiance sur les routes: la rentrée scolaire est habituellement synonyme de danger pour nos jeunes

Les accidents de la route impliquant des jeunes âgés entre 12 et 17 ans ont tendance à augmenter durant les mois de septembre et octobre, révèle mardi l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Le risque augmente également durant cette période de l'année pour les jeunes cyclomotoristes âgés de 16 et 17 ans.

Alors que le nombre d'accidents de la route impliquant des enfants de 6 à 11 ans diminue légèrement en septembre par rapport aux périodes de vacances, la tendance est inverse concernant les adolescents âgés entre 12 et 17 ans durant les mois de septembre et octobre, pointe l'AWSR, selon des données collectées en Wallonie entre 2013 et 2022.