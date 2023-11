Renaud Dehareng , 13e à Lorient où les bateaux sont à l'arrêt, les Imoca au Havre

Les départs des trois flottes de bateaux engagées sur la Transat Jacques-Vabre, toujours à quai au Havre et à Lorient en raison de la tempête Ciaran, sont encore incertains, ont annoncé les organisateurs mercredi. Trois Belges sont concernés.

En Class40, Renaud Dehareng est 13e au classement provisoire. Le Liégeois fait équipe avec le Français Marc Lepesqueux sur Curium Life Forward. Après l'arrivée mardi dans l'après-midi du 39e et dernier concurrent dans cette catégorie, toute la flotte est réunie à Lorient.

"Pour ceux qui sont à Lorient, Class40 et Ocean Fifty, il n'y a aucune fenêtre envisageable avant lundi. Et pour les Imoca au Havre, la fenêtre de dimanche est à l'étude, mais cela reste encore incertain", a expliqué le directeur de course Francis Le Goff lors d'un point presse.