"On sait qu'à tout moment ça peut partir": immersion aux côtés des services d'urgence un soir de réveillon

Très vite pendant la soirée, le premier appel retenti. L'ambulance est envoyée au domicile d'une dame âgée, victime d'une chute. "J'ai perdu l'équilibre, certainement... Et je me suis retrouvé le cul à terre", explique la dame qui passait le réveillon seule. Cela lui a fait donc un peu de compagnie...

A la centrale d'ambulance à Awans, Sébastien et Loïc étaient de garde hier soir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Avant d'enchaîner les interventions, l''heure est aux festivités... Avec une raclette offerte par le patron. "Pour le réveillon et pour les gens qui sont de garde demain en journée. Ils ont déjà leur plat qui est préparé...", dit l'un d'eux. "On sait très bien qu'à tout moment ça peut partir", note l'autre.

Un nouvel appel arrive ensuite, mais sur la route, l'ambulance se retrouve immobilisée... La situation serait trop dangereuse. "On est à un point de première destination. On doit attendre la police et tant que la police n'est pas sur les lieux, pour pouvoir gérer la situation, on ne peut pas intervenir parce que la situation peut vite dégénérer avec tout", explique Loïc Berrittella, ambulancier 'Param Services'.

Après une peine de cœur, un jeune homme sous influence de stupéfiants se serait battu avec son beau-père. Une fois calmé, le jeune homme est emmené à l'hôpital du Montlégia à Liège, où les urgences commencent à être débordées. A 23h, il n'y avait déjà presque plus de place. "Oui, les couloirs sont remplis... Et je pense qu'il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux dans le couloir", affirme Marjorie Crenier, infirmière au Montlégia.

De retour au centre d'ambulance, l'équipe profite d'un moment de repos quelques minutes avant le passage à l'an neuf. Les ambulanciers pourront même voir un feu d'artifice. Mais toute la nuit, Sébastien et Loïc enchaîneront les interventions pour venir en aide à la population.