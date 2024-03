Soulagement pour de nombreuses familles: le QI des enfants ne sera plus un facteur d'exclusion de la logopédie

L'accord prévoit ensuite qu'à partir du 1er juillet 2025, les besoins des enfants disposant d'un QI inférieur à 70 feront l'objet d'une analyse multidisciplinaire dans un Centre de revalidation ambulatoire (CRA). Sur base des résultats de cette analyse, l'enfant sera dirigé vers un accompagnement multi-disciplinaire et/ou des séances de logopédie en mono-disciplinaire remboursées. D'ici au 1er juillet 2025, le ministre de la Santé a été chargé de faire réaliser une étude visant à déterminer les critères d'accès à la prise en charge dans le cadre d'un traitement logopédique mono-disciplinaire.

Le dossier avait donné lieu à des échanges assez vifs à la Chambre il y a quelques semaines et le ministre s'était engagé à présenter une solution à ses collègues. Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a salué l'accord conclu. "Cette mesure d'un autre temps pénalisait d'abord et avant tout les enfants qui en avaient le plus besoin et pour lesquels des soins logopédiques constituent une réelle plus-value", a-t-il souligné. La satisfaction était également de mise du côté du PS.

"Aujourd'hui, le gouvernement fédéral montre qu'il entend la colère et la détresse des familles. Il place l'intérêt de l'enfant et son développement, ce qui doit tous nous guider, au cœur de sa décision. À l'avenir, le test de QI ne sera donc plus un facteur d'exclusion automatique pour le remboursement de la logopédie mono-disciplinaire", a souligné la ministre en charge des personnes handicapées, Karine Lalieux. Le MR, par la voie de la députée Caroline Taquin, avait déposé une proposition de loi pour résoudre cette question. "L'accord intervenu aujourd'hui signifie un accès à des séances de logopédie pour tous les enfants. C'est une belle avancée", a expliqué le vice-Premier ministre David Clarinval.