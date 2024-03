Les frais de logopédie pas remboursés pour les enfants avec un QI inférieur à 86: Catherine Fonck fond en larmes à la Chambre

Les frais de logopédie ambulatoire ne sont jusqu'ici pas remboursés si l'enfant a un quotient intellectuel inférieur à 86 ou s'il est diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), assimilé à une affection psychiatrique selon la nomenclature de l'Inami. Une manifestation d'associations s'était tenue l'année dernière devant le cabinet du ministre. Une lettre ouverte, publiée jeudi dans Le Soir, et exigeant "la fin de cette discrimination" a été signée par 250 associations.

La députée centriste a, comme en commission, relayé ces préoccupations. Une loi déposée par le MR et prévoyant ce remboursement a été votée en 2019, mais aucun arrêté d'exécution n'a été pris depuis lors. "1.825 jours que vous deviez vous en occuper", a déploré, en larmes, Mme Fonck. Et, en commission, "vous n'avez eu aucun mot pour ces enfants." Les amendements déposés visaient donc à offrir aussi un remboursement à ces enfants. Mais ceux-ci ont été rejetés par la majorité.

Cependant, sous la pression de l'opposition, unanimement favorable à l'amendement de Mme Fonck, et face à l'urgence - la Chambre sera dissoute le 8 mai en vue des élections -, la séance a été suspendue. Les groupes de la majorité ont rencontré Frank Vandenbroucke dans une salle annexe de la Chambre. Les membres de la Vivaldi ont obtenu que le ministre vienne avec une note dans six semaines maximum. Celle-ci portera sur la (non)-pertinence du critère du QI pour accorder ou non un remboursement. "Une note, ça ne me satisfait pas", a répondu Catherine Fonck. "Le ministre veut gagner du temps. Savez-vous que son cabinet, le 26 mai 2023, a promis aux associations une notre avant l'été 2023 ? Elle n'est jamais arrivée !"