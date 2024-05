Toujours plus de déversements de produits nocifs en mer du Nord: d'où viennent-ils?

Dans le cadre du programme national de surveillance aérienne, organisé en collaboration avec la Défense, 244 heures de vol à bord d'un avion des garde-côtes ont été effectuées au-dessus de la mer du Nord en 2023. Grâce à cela, l'Institut a recensé 17 cas de pollution marine opérationnelle par des navires et des niveaux suspects de soufre et d'azote ont été mesurés dans les panaches de fumée de 24 et 42 navires.

"La Belgique, mais aussi d'autres pays de la mer du Nord, remarquent cette tendance à la hausse. Le fait qu'il s'agisse souvent de rejets autorisés n'enlève rien au fait qu'ils peuvent avoir un impact négatif plus ou moins important sur l'environnement marin", souligne Kelle Moreau, de l'Institut des sciences naturelles.