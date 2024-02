"Tout le monde fait attention à son portefeuille": voici comment acheter des meubles à moindre coût

Les temps sont durs pour l'industrie de l'ameublement: demande en baisse, coûts toujours élevés de l'énergie et de certaines matières premières, incertitudes géopolitiques,... Les magasins traditionnels sont délaissés par les consommateurs. À l'inverse, de plus en plus de personnes recherchent des meubles à petit prix: soit d'occasion soit neufs. Mais où les trouver et surtout, comment faire de bonnes affaires?

Dans ce magasin, il est possible de réaliser de bonnes affaires avec des meubles vendus de 20 à 50% moins chers grâce à des fins de séries de grandes marques ou encore d'anciens modèles d'exposition. Et le concept séduit de plus en plus de clients. "On a des clients qui viennent d'Ostende, de Bastogne, donc on touche vraiment toutes les régions du pays", déclare Brice Wegria, le gérant du magasin.

Vendre du mobilier à petit prix, c'est un vrai business et certains l'ont bien compris. Chez Live Light Bruxelles, on trouve des meubles neufs, mais aussi du mobilier abîmé qui est réparé dans l'atelier, avant d'être vendu moins cher en ligne. "On a par exemple une table qui est revenue vachement abîmée, donc ça doit être entièrement poncé et huilé et en général ce sera vendu à -40% par rapport au prix initial", décrit Prisca D'Oultremont, la co-fondatrice de Live Light Bruxelles.

Depuis son lancement il y a un an, la plateforme a vu son chiffre d'affaires augmenter de 50%. "Il y a 10 millions de tonnes de mobilier qui sont jetées en Europe chaque année, il est l'heure de faire quelque chose et ici c'est un premier pas", explique la co-fondatrice.

Les grandes enseignes aussi veulent leur part du gâteau. On peut y trouver des meubles d'occasion, les modèles d'exposition et les fins de séries qui sont remis sur le marché. "Le prix est attrayant et quand on peut faire une bonne affaire, on la fait", se réjouit une cliente.