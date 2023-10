Un A400M de la Défense a décollé d'Israël pour ramener une centaine de personnes: et pour les Belges à Gaza?

L'avion A400M transportant 92 Belges et ayants droit, et 13 Européens a décollé de Tel-Aviv pour rejoindre la Belgique, ont indiqué dimanche à la mi-journée les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Ludivine Dedonder et Hadja Lahbib. "Nous continuons à suivre la situation de près dans la région, à informer et assister nos compatriotes", a précisé la ministre Lahbib sur X, anciennement Twitter. Selon elle, quelque 10.000 Belges ayant la double nationalité vivent sur place, et au moins 180 touristes sont présents en Israël.

Le Premier ministre Alexander De Croo a, lui, indiqué que la Belgique affréterait des vols supplémentaires si nécessaire et si certains Belges ne pouvaient pas revenir via un vol commercial.