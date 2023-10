Le miracle des F16 belges, la position du PS sur Israël, des ministres fatigués mais heureux: voici notre carnet de campagne N°8

Comme tous les dimanches, on revient sur l'actualité politique de la semaine. Au menu: le Proche-Orient, les F16 belges à l'Ukraine et la joie collective des ministres autour du budget fédéral.

Carnet de campagne épisode 8, et on commence avec la polémique de la semaine. C’est la déclaration de la présidente de la Chambre. Eliane Tillieux recevait notre équipe mardi à la Chambre, à l’occasion de la rentrée parlementaire. Avant l’interview, on entendait les mouches voler. Et puis… patatra. Notre intervieweur Martin Buxant demande une précision: "Le terrorisme, c'est le Hamas, c'est pas Israël?". Réponse de l'élue socialiste: "Ecoutez, à partir du moment où les règles de droit international ne sont pas respectées de part et d'autre, je ne sais pas où nous devons qualifier les faits terroristes".

La position officielle du PS? Alors évidemment, on s’est demandé si c’était bien la position officielle du parti socialiste. On a cherché, pas de communiqué officiel. Rien en dépêche d’agence, la dernière info qui contient le mot clé "Magnette" concerne Conner Rousseau, le 6 octobre. Ça ne donne rien non plus avec une recherche plus large sur Google actu. Et, finalement, sur le compte X (ex-Twitter) de Paul Magnette. Il faut attendre le 12 octobre, donc ce jeudi. Il clarifie les choses en repostant un extrait d’interview plateau. Ce n'est pas une interview auprès d'un média belge tel que RTL, RTBF, VRT, VTM… non ! C'est sur TV5 monde. Et là c’est plus clair. "La Belgique a condamné très fermement les attaques du Hamas, qui sont des attaques terroristes, qui ne peuvent être qualifiées que comme telles", a déclaré le président du PS.

Mais pas de quoi apaiser pour autant les propos du MR. "Aujourd'hui, ceux qui mettent en danger la vie des Palestiniens, je veux être très clair là-dessus, c'est le Hamas. Tous ceux qui, dans la classe politique belge, européenne ou internationale, essaient de déterminer une quelconque responsabilité dans le chef d'Israël, je pense font une erreur", a lancé Georges-Louis Bouchez. Miracle: nos vieux F16 peuvent encore être utilisés L’actu était dense cette semaine, il a fallu choisir… Mais une image s’est imposée:

Cette photo de Volodymyr Zelensky et Alexander De Croo à Bruxelles. Une étreinte qui vient conclure un nouveau deal entre l’Ukraine et la Belgique. L’Ukraine qui accepte de recycler nos vieux F16 devenus trop dangereux pour nos pilotes. Et c’est pas moi qui le dit, c’est le lieutenant-général Frédéric Goetynck au moment d'annoncer la fin de vol de nos avions de chasse. "Les avions ont atteint leur potentiel, donc on ne peut pas continuer à les faire voler sans risquer de mettre en danger la vie des pilotes qui les utiliseraient", déclarait-il alors. Et depuis, nos avions n’ont pas moins d’heures de vol, mais le discours a un peu évolué. On va dire que les Ukrainiens vont pouvoir récupérer nos F16 en seconde main, mais toujours entretenus en bon père de famille. "L'envoi de nos F16 à partir de 2025 en fonction de la montée en puissance de notre nouvelle capacité F35", précisait récemment la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Ils pourront donc les récupérer à partir de 2025 et seulement en fonction de l’arrivée des avions remplaçants, les F35. Et seulement ceux qui pourront encore voler. Bref, ça fait beaucoup de "si". Budget: et tout le monde est content! Et puis, c’était aussi une semaine de budget pour le gouvernement fédéral. Il y a donc eu la traditionnelle conférence de presse… avec des tout petits yeux qui n’ont pas dormi.

La Vivaldi a donc réussi à se mettre d’accord et ils ont théoriquement trouvé 1,7 milliard d’euros pour investir et économiser. Comme à chaque fois, tous les ministres et tous les partis de la majorité affirment avoir gagné. Petit aperçu des déclarations triomphales: Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l'Economie: "Avec une nouvelle augmentation du salaire minimum de 50 euros nets par mois […] Des centaines de millions d'euros qui viennent des épaules les plus larges, les banques […] avec une meilleure protection sociale pour les travailleurs et les travailleuses qui sont en flexi-jobs […] Le budget des soins de santé va encore augmenter de 2 milliards d'euros en 2024".

David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture: "C'est plus de 100 millions qui sont déployés pour la police […] On va aussi acheter des hélicoptères, on va renforcer la lutte contre la drogue […] Il n'y a pas de taxe sur les gens qui travaillent".

Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité: "C'est un budget qui investit dans la transition, dans l'avenir, l'efficacité énergétique, le train […] Dans l'ensemble, je pense qu'on a bien travaillé". Allez, c’est tout pour cette fois, c’est la fin de ce carnet de campagne. On vote dans 238 jours !