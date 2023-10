"Les crispations au Moyen Orient ont des répercussions": voici les conséquences du conflit chez nous selon des experts

Dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" de ce 15 octobre, la situation entre l'Israël et la Palestine était au cœur du débat. Et parmi les nombreuses thématiques abordées, il était notamment question des conséquences que ce conflit pourrait avoir chez nous. Doit-on craindre une augmentation du prix de l'énergie ou des violences ?

En Belgique, le conflit qui touche l'Israël et la Palestine suscite deux types de craintes. La première concerne l'énergie et son coût : les prix du pétrole et du gaz vont-ils exploser ? Faut-il remplir sa cuve de mazout dès maintenant ? Selon l'économiste Bruno Colmant, il faudra s'attendre à un hiver difficile. "Je crois que c'est un élément qui s'ajoute à la guerre en Ukraine. On a deux origines énergétiques qui vont être mises en danger : d'une part le gaz, et d'autre part, le pétrole", explique-t-il.

L'autre inquiétude concerne la sécurité au sein de notre propre pays : est-ce que de nouvelles violences et nouvelles attaques sont possibles ? Pour Elena Aoun, professeure en relations internationales à l'UCLouvain, des violences sont effectivement à craindre. "J'y crois, ne fût-ce que par observation. Parce qu'on a vu, antérieurement, que des crispations au Moyen-Orient avaient des incidents" Elena